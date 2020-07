0 Facebook Violenza a Roma, giovane di 23 anni aggredito da due agenti in borghese: “Minacciato e picchiato” News 30 Luglio 2020 13:39 Di redazione 3'

Choc a Roma, giovane di 23 anni ha denunciato di essere stato picchiato da due agenti della Polizia in borghese. Il ragazzo ha raccontato al giornale Leggo di essere stato fermato e in pochi minuti sarebbe scoppiato l’inferno.

Il racconto del 23enne aggredito a Roma

“Erano passate le 3 di notte. Stavo tornando a casa con un mio amico dopo aver passato la serata a Trastevere – racconta – arrivati a viale Marconi si affianca allo scooter su cui viaggiavamo un’auto grigia. Era una 500 XL con a bordo due uomini. Mi fissano e mi urlano “ma che cazzo ti guardi?”. Io rispondo per le rime e continuiamo a battibeccare per qualche secondo. Quando pensavo fosse tutto finito si scatena l’inferno“, questo il racconto al citato giornale.

“Ci tagliano la strada, bloccando lo scooter – ha proseguito nell’intervista – e quello alla guida si avvicina a me. Mi urla in faccia parolacce e minacce di ogni tipo. Poi mi colpisce con due schiaffi fortissimi. In pieno viso. Ero pronto a reagire quando tira fuori il tesserino e mi dice di esser un poliziotto. E urla ancora “e mo che fai?”. A quel punto mi blocco. Non credevo ai miei occhi. Mi urlava “ti arresto”, “ti faccio sparare” e altre frasi rabbiose. Inizio a parlare chiedendo loro perché si stavano comportando così e per tutta risposta mi sferra un pugno in pieno volto“.

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per lesioni

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per lesioni e tentata rapina dopo la denuncia presentata dal ventitrenne di un pestaggio da parte di un poliziotto in borghese dopo un lite in strada a viale Marconi. A coordinare le indagini, condotte dai Carabinieri, è il pm Roberto Felici. L’aggressione è avvenuta nella notte tra venerdì e sabato. Il ragazzo, dopo essere stato trasportato in ospedale dove i medici gli hanno messo cinque punti al labbro, si è rivolto ai carabinieri della stazione di Porta Portese, che hanno raccolto la sua denuncia e inviato una prima informativa in Procura.

Secondo quanto riferito dal giovane, un’auto con a bordo due agenti in borghese ha affiancato il motorino con a bordo il 23enne e un suo amico. Dopo un diverbio, uno dei poliziotti avrebbe prima preso a schiaffi il ragazzo per poi identificarsi dicendo di essere poliziotti e mostrando il tesserino. Dopo aver ricevuto un pugno in viso, la vittima ha chiamato il 112 e l’agente avrebbe tentato di strappargli via dalle mani il telefonino. Sul posto nel frattempo sono arrivate diverse pattuglie dell’Arma che hanno identificato sia i due agenti che il 23enne e il suo amico.