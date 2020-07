0 Facebook Alessia Marcuzzi confessa un suo problema: “Mio marito me lo dice sempre” News 30 Luglio 2020 16:28 Di redazione 2'

Boom di like per l’ultimo post di Alessia Marcuzzi. La tendenza dell’estate tra molte vip sembra che sia quella di mettersi a nudo con tutti i propri difetti. Dopo Aurora Ramazzotti, anche la conduttrice de Le Iene ha voluto accendere i riflettori su un suo difetto.

Alessia Marcuzzi parla di un suo difetto

Ha pubblicato una sua foto sul Lago Albano a Castel Gandolfo e ha scritto: “Vi anticipo – scrive Alessia Marcuzzi – Sono molto storte, lo so. Mio marito dice che le mie gambe sono come quelle dei pupazzetti con cui giocavamo da piccoli, quelli che si componevano con delle calamite… Avete presente? Solo che a me le hanno attaccate al contrario, scambiando la tibia destra con la sinistra Ma io le scopro comunque. E cammino fiera. Un difetto puo’ diventare la vostra particolarita’ e rendervi unici, ricordatelo❤️”.

Un piccolo problema con cui Alessia convive e come ha detto senza remore lo affronta. Il post ha ricevuto molti like e commenti, in tanti hanno apprezzato la sua sincerità.

