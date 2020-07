0 Facebook Tragico scontro tra due auto, Lorenzo muore a soli vent’anni Cronaca 29 Luglio 2020 13:01 Di redazione 2'

Un tragico incidente stradale avvenuto sulla strada tra Monteroduni e la Venafrana, nel territorio al confine tra Molise, Lazio, Campania, è costato la vita da un ragazzo di soli 20 anni.

Lorenzo muore a soli 20 anni

La vittima è Lorenzo Gliottone, studente dell’IIS San Benedetto di Cassino. La tragedia è avvenuta nella serata di lunedì scorso 27 luglio, trascorse le ore 20. Secondo le prime ricostruzioni il giovane era a bordo di un’auto in compagnia di un coetaneo e stava percorrendo la strada nel territorio molisano, quando la macchina si è scontrata contro un muro e poi contro un’altra vettura.

L’impatto è stato violentissimo. Immediato l’arrivo dei soccorsi ma purtroppo per il giovane non c’è stato nulla da fare. Il ragazzo è morto a causa delle gravissime ferite e traumi riportati.

L’amico che viaggiava con lui è rimasto ferito e trasportato in ambulanza ospedale, ma fortunatamente non sarebbe in condizioni gravi.

Ancora poco chiare le cause

Sul posto sono giunti anche i carabinieri di competenza territoriale per i rilievi e per stabilire le cause dell’incidente. Ancora non sono chiari i motivi che hanno portato il giovane ad uscire fuori strada e ad impattare contro il muro. Molto probabilmente Lorenzo è stato colto da un malore.

Terminate le verifiche, la salma è stata trasferita in obitorio, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, per lo svolgimento dell’autopsia. I risultati degli esami autoptici aiuteranno chi indaga a capire cosa abbia fatto sbandare Lorenzo.