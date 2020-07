0 Facebook Golfo di Salerno, arriva il super yacht Boadicea: tra i più eleganti al mondo News 29 Luglio 2020 12:29 Di redazione 1'

Boadicea, il super yacht tra i più eleganti del mondo è arrivata all’alba alla Ficocella. Si tratta di una delle imbarcazioni più prestigiose che attraversano il Mediterraneo, un vero e proprio palazzo a più piani.

Arriva il superyacht Boadicea

Il nome richiama un’eroina tribale anti romana del primo secolo dopo Cristo. Il grande scafo è in acciaio e i pontili in alluminio, fu costruito nel 1999 nei Cantieri Amels su progetto di Terence Disdale.

Boadicea è stato rinnovato nel 2010 e nel 2016, ha una lunghezza di 76 metri ed è largo 14,00 metri, immersione 4,20 metri con un dislocamento di 2130 tonnellate, 16 nodi sono la sua velocità di crociera.

Ogni anno quando viene avvistato dai bagnanti cattura l’attenzione e l’immaginazione di tutti.

7 cabine, 14 posti e Jacuzzi

Grande lusso e confort a bordo per 14 ospiti in 7 cabine grandi. Ha una Jacuzzi sul ponte, grande beach club, attrezzature da palestra, salone di bellezza, piscina, 14 posti cinema teatro, sala medica, ha la piattaforma di atterraggio per elicotteri ed accessibile a portatori di handicap con sedie a rotelle. Naviga sotto bandiera delle Isole Cayman.