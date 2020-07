Giulia De Lellis si è sfogata sul suo profilo Instargam e ha parlato della sua cara nonna. In lacrime l’influencer ha raccontato ai suoi followers, tutta la sua ansia e preoccupazione nei confronti della nonna che ama alla follia e che è malata.

La ragazza non ha mai spiegato di cosa soffra la nonna, ma spesso ne ha parlato su i suoi profili social:“Sono venuta di corsa qua a Roma perché la mia nonnina non sta molto bene”, ha spiegato Giulia ai suoi fan trattenendo a stento le lacrime.

Giulia soffre molto la distanza dalla famiglia e dalla nonna, soprattutto in questo momento particolare. La showgirl infatti ha dovuto lasciare presto i suoi affetti per tornare a Forte dei Marmi poco dopo, perché lì, oltre Damante, sta lavorando ad alcuni progetti che non possono essere rimandati.

“Ho fatto il prima possibile, ovviamente, e sono corsa qui da lei ma ora sono dovuta tornare per forza di cose. Perché anche se c’è ancora qualcuno che pensa non abbia un c***o da fare nella mia vita, in realtà ringraziando Dio ho veramente tanti impegni e tante responsabilità che non posso rimandare”. “Parto veramente a malincuore, non sono molto tranquilla.” dice ha concluso Giulia salutando i suoi followers.