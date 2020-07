0 Facebook Agguato al rione Don Guanella, colpito un 32enne: il pregiudicato Fabio Covelli Cronaca 28 Luglio 2020 12:08 Di redazione 1'

Ancora spari nella città di Napoli. Questa notte un pregiudicato di 32 anni è stato raggiunto da colpi d’arma da fuoco in via Don Guanella. L’obiettivo degli spari era Fabio Covelli, originario del quartiere.

La vittima ha raccontato ai carabinieri che di essere stato aggredito e poi gambizzato con un colpo di pistola da quattro individui in sella a due scooter. Il trentaduenne è stato portato dai militari all’Ospedale del Mare per le cure.

Il 32enne, con precedenti per droga e rapina, ha detto di essere stato aggredito in via Don Guanella, nell’omonimo rione di Miano, intorno alle 2 di oggi, mentre era anche lui in sella a uno scooter. Lo stesso con il quale si stava recando in ospedale quando la pattuglia dei militari dell’arma l’ha intercettato. Sull’accaduto sono in corso indagini dei carabinieri.