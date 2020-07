0 Facebook Santa croce del Sannio, Pino perde il controllo della moto e si schianta contro un muro Cronaca 27 Luglio 2020 15:40 Di redazione 1'

Tragedia a Santa croce del Sannio, in provincia di Benevento. Un uomo di 42 anni, Pino Digiorgio, è morto a seguito di un terribile incidente sulla provinciale 105 in direzione Campobasso in sella alla sua moto.

Incidente mortale, Pino muore a 42 anni

L’uomo viaggiava in sella alla sua Honda lungo la strada provinciale, diretto verso casa, quando ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un muro. Ancora da chiarire i motivi che hanno portato il centauro a perdere totalmente la presa della sua moto.

Un automobilista di passaggio ha immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto è giunta l’ambulanza e i carabinieri della staizone di Morcone. I sanitari del 118 hanno tentato di rianimare l’uomo, senza però riuscire a far nulla.

L’impatto è stato troppo violento e le ferite riportate troppo numerose. Pino non ce l’ha fatta. La comunità di Campobasso, comune di residenza dell’uomo, è rimasta profondamente addolorata per la morte prematura di Pino. Intanto i carabinieri indagano per i rilievi del caso e capire la dinamica e le possibili cause dell’incidente.