Drammatico incidente a Cervinara tra una vespa e un'auto: 53enne muore sul colpo
Cronaca 27 Luglio 2020

Drammatico incidente nell’avellinese tra un’auto e una vespa, un uomo è morto sul colpo. Lo schianto mortale è accaduto in via Variante a Cervinara.

La vittima è A.S, un 53enne del luogo che stava viaggiando in sella alla sua Vespa quando, perché cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con una Ford Focus.

Immediato l’intervento dei soccorsi ma i medici del 118 una volta giunti sul posto non hanno potuto fare altro che costatare la morte dell’uomo. L’impatto è stato tremendo e non ha lasciato scampo all’uomo che è morto sul colpo.

Sul posto i carabinieri della Compagnia di Avellino, anche per stabilire l’esatta dinamica del sinistro. In corso gli accertamenti dei carabinieri per cercare di capire l’esatta dinamica dei fatti. Sul posto anche il medico legale. Si attendono ulteriori aggiornamenti.