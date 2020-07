0 Facebook Paura per Gerry Scotti, il conduttore si fa male durante ‘Tu si que vales’ Spettacolo 26 Luglio 2020 11:48 Di redazione 1'

Il panico è scattato quando è apparsa sui social una storia girata e pubblicata da Belen Rodriguez. Il filmato ha mostrato Gerry Scotti infortunato, con stampelle e gesso ad una delle due gambe. Il conduttore si sarebbe fatto male durante le riprese di ‘Tu si que vales“.

Ma secondo quanto riportato da Il Mattino c’è un dubbio in merito alla vicenda. Infatti, potrebbe essersi trattato di una gag. In pratica non è certo che Scotti si sia fatto male o se il video abbia fatto vedere un simpatico siparietto dietro le quinte della trasmissione Mediaset.

Scotti insieme a Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara stanno girando il programma di Maria De Filippi che andrà in onda a settembre. “Ciao, mi raccomando… in gamba eh!”, c’era scritto ironicamente sulla storia.