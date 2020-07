0 Facebook Lacrime, applausi e palloncini bianchi per l’ultimo saluto a Francesco: “Addio amico mio” Cronaca 26 Luglio 2020 10:18 Di redazione 2'

Decine di amici sono accorsi presso la Villa Comunale di Villa Literno, in provincia di Caserta, per dare l’ultimo saluto a Francesco Fontana. Quest’ultimo, 23 anni, è deceduto a causa di un incidente stradale.

Applausi, lacrime e palloncini bianchi. I clacson dei camion e le magliette con la foto del giovane. Come riportato da Internapoli si è trattato di momenti molto commoventi. La funzione si è svolta ieri ed ha visto la partecipazione dell’intera comunità.

Un drammatico incidente con la moto è avvenuto oggi a Villa Literno. Un giovane Francesco Fontana, di 23 anni e figlio di un nuoto imprenditore del luogo è rimasto coinvolto ed è morto.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il ragazzo stava percorrendo corso Vittorio Emanuele, quando ha perso il controllo della moto, andando a schiantarsi contro una vettura che procedeva nel senso opposto di marcia.

Ancora da chiarire le responsabilità. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Casal di Principe e della stazione di Villa Literno.

Quando la notizia si è diffusa in città ha gettato nello sconforto amici e parenti. Tantissimi i messaggi di cordoglio giunti in poche ore alla famiglia. Sui social sono comparsi molti post che ricordano il caro Francesco, molto consciuto e amato nella zona.

“Il Villa Literno Calcio si stringe intorno al dolore che ha colpito il Presidente Giovanni Fontana per la scomparsa del suo caro nipote Francesco. Una vita spezzata a 23 anni per un brutto incidente stradale, un destino atroce che ci lascia senza fiato. Condoglianze a tutta la famiglia. Riposa in pace Francesco”. Questo il post apparso sulla pagina di Villa Literno Calcio.