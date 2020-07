0 Facebook Spari in strada a Napoli, rapina-agguato: colpito un uomo Cronaca 25 Luglio 2020 18:33 Di redazione 1'

Un uomo, di cui non e’ ancora nota l’identita’, e’ stato ferito a colpi di arma da fuoco ad una gamba in circostanze non ancora chiarite nella zona orientale di Napoli. Alla Polizia, il ferito -, che e’ stato trasportato alla Clinica “VIlla Betania” – ha detto di essere stato colpito durante un tentativo di rapina da due sconosciuti, giunti a bordo di una moto, che lo hanno avvicinato mentre era alla guida di uno scooter.Il racconto e’ al vaglio della Polizia.

Il ferito e’ stato colpito da un proiettile al polpaccio.