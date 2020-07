0 Facebook La dedica di Nino D’Angelo al suo pubblico: “Mi manca il calore di un vostro abbraccio” Spettacolo 18 Luglio 2020 13:03 Di redazione 1'

Nino D’Angelo fa impazzire i suoi fan con una dedica mozza fiato. Come tutti i cantanti è lontano dal palco da tempo e sente la mancanza del palcoscenico, ma soprattutto del suo pubblico.

La dedica di Nino D’Angelo ai suoi fan

L’artista napoletano ha condiviso sul profilo Facebook la sua canzone “Il cammino dell’ammore” con una bellissima dedica per chi lo segue: “Mi manca il vostro coro…..le mani che mi tirano dal palco…il cantare insieme a voi…..mi manca il calore di un vostro abbraccio….Ti amo Popolo delle mie canzoni….”. Poche parole che dimostrano l’affetto che prova per il suo pubblico.

La dedica di Nino D’Angelo ha fatto centro, sono stati tantissimi i commenti dei suoi followers che si sono complimentati non solo per il suo modo di cantare, ma anche per il calore che ogni volta trasmette dal palco.

Le parole di Nino D’Angelo