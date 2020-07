0 Facebook Vercelli, coppia trovata morta in casa: ipotesi omicidio-suicidio Cronaca 22 Luglio 2020 20:52 Di redazione 2'

E’ giallo su una coppia trovata morta in una’abitazione a Vercelli. I due, un uomo e una donna,sono stati trovati priva di vita nella camera da letto di una villetta con giardino a Villata.

Vercelli, coppia trovata morta in casa

Sono un ex designer di 76 anni, Osvaldo Ferraris, residente nella villetta, e una donna di 73, Maria Vittoria De Matteo.

Le prime indagini

Secondo una prima ricostruzione, potrebbe trattarsi di un caso di omicidio-suicidio. Nessun segno di effrazione sulle porte dell’abitazione, quindi nessuno al di fuori dei coniugi è entrato in quella casa. Sul posto sono giunti i carabinieri insieme con la polizia scientifica per i rilievi del caso. Il medico legale e il magistrato di turno stanno indagando per capire la dinamica e la causa del decesso.

I vicini hanno descritto i due come una coppia tranquilla: non hanno riferito di avere sentito urla o liti nei giorni scorsi- Resta quindi un vero mistero.

L’abitazione dei coniugi è stata transennata per permettere le indagini. Sconvolta la piccola comunità di Villata. All’esterno della villetta è giunto anche il sindaco del paese, Franco Bullano. Ferraris era “una di quelle persone che ha costruito la nostra comunità”, ha dichiarato il sindaco.