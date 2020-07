0 Facebook Giugliano, giardiniere si sente male mentre lavora si accascia al suolo e muore Cronaca 22 Luglio 2020 21:26 Di redazione 1'

Tragedia a Giugliano. Un uomo è morto questa mattina in Via Santa Rita Da Cascia, mentre stava lavorando alla potatura di alcune piante all’interno di un parco privato.

Il giardiniere ha accusato un forte mal di testa e all’improvviso si è accasciato al suolo privo di sensi. Immediato l’intervento del 118. I medici giunti sul posto hanno tentato di rianimarlo ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Probabilmente a stroncarlo è stato un infarto che non ha lasciato scampo all’uomo.

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia e il magistrato di turno, che dovrà disporre l’autopsia.