Dramma nella movida di Salerno, donna si sente male e muore davanti ai passanti Cronaca 22 Luglio 2020

Tragedia nel cuore della movida di Salerno, nel pieno del centro storico. Una donna che si trovava in via Masuccio Salernitano era da poco arrivata in un locale, dove aveva ordinato da mangiare, quando si è improvvisamente sentita male.

E’ accaduto nella serata di venerdì, momento in cui il centro storico pullula di gente. Quando la donna, 55 anni, si è accasciata al suolo, le persone presenti hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Purtroppo gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Intervenute anche due volanti della Polizia di Stato. Sconvolte le persone presenti che hanno assistito alla morte della cinquantacinquenne.