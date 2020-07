0 Facebook Dinosauri a Caserta, arriva il parco giurassico più grande d’Italia Cultura 21 Luglio 2020 16:10 Di redazione 2'

A Caserta arriva il parco giurassico più grande d’Italia. Un evento attesissimo per tutti gli appassionati della specie estinta, un parco per conoscere e ammirare i dinosauri. La mostra sarà installata dal 25 luglio al 25 settembre, nei giardini esterni della Reggia di Caserta.

Dinosauri a Caserta: il progetto

Il progetto “Living Dinosaurs” è una mostra educativa prodotta dalla Sudamericana Aurea Exhibitions. Si tratta di un momento ludico e formativo, adatto a tutta la famiglia. Un modo per divertirsi insieme ai propri figlia alla scoperta della storia, in un coinvolgente viaggio nel passato. Una riproduzione incredibile, sembrerà di essere nel celebre film di Jurassic Park. Il progetto ripropone le varie aree geografiche preistoriche popolate dai dinosauri, e presenta fossili originali, calchi, ricostruzioni e postazioni interattive.

I protagonisti dell’installazione

I dinosauri sono in tutto 38 in scala reale e presentano movimenti, colori e suoni realistici, curati dagli esperti nei minimi dettagli e posti nel loro ambiente naturale, magistralmente ricreato grazie al supporto di display illustrati. Grazie ai pannelli illustrativi si potrà apprendere la storia e le caratteristiche di ogni creatura. La mostra osserva le caratteristiche di un bioparco, per una passeggiata indimenticabile tra i diversi habitat di ogni dinosauro.

Le informazioni per visitare la mostra

In linea con le nuove norme anti-covid, l’ingresso alla mostra sarà regolato. Sarà possibile partecipare previa prenotazione. Per costi e informazioni è possibile contattare il numero 3920069230 o rivolgersi alla biglietteria di via Gemito.