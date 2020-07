0 Facebook Da oggi partono i saldi in Campania: è iniziato l’assalto ai centri commerciali News 21 Luglio 2020 12:22 Di redazione 2'

Partono da oggi, martedì 21 luglio, i saldi nella Regione Campania. In anticipo rispetto alla data precedentemente fissata al 1 agosto. Una decisione presa dal Consiglio regionale su richiesta delle categorie varie del settore dell’abbigliamento, in grande difficoltà di ripresa dopo l’emergenza Covid-19.

Anticipano in saldi in Campania

Già dalle prime ore della mattinata si sono viste lunghe file fuori dai negozi e i centri commerciali sono stati presi d’assalto. Sono molti i clienti che vogliono aprofittare dell’anticipazione della data di avvio dei saldi per accaparrarsi le offerte migliori.

Quest’anno a causa dell’emergenza Coronavirus molti consumatori hanno avuto difficoltà economiche. I saldi diventano qundi un’occasione ancora più ghiotta per acquistare a prezzi bassi merce di qualità. I negozi hanno già esposti i cartellini con le percentuali di sconto, vogliosi di incassare e risollevarsi. Il settore dell’abbigliamento è stato, infatti, tra quelli più in crisi dopo il duro periodo del lockadown. La chiusura forzata dei negozi ha arrestato le vendite. I commercianti si sono quindi ritrovati a dover far fronte a grosse perdite economiche e se da una parte riprendere con i saldi può spaventare i piccoli imprenditori, dall’altra occorre un modo per stimolare la gente ad acquistare.

Ecco perchè il Consiglio regionale ha deciso epr ripristinare la dta del 1 luglio.

La durata dei saldi estivi

Anche epr la data della fine dei saldi è la pandemia a giocare un ruolo importante. Molto probabilmente per permettere una reale ripresa ai commercianti, le date dei saldi saranno più lunghe rispetto agli anni precedenti. Non solo le 8 settimane solite quindi, ma questo è ancora da accertare

L’importante èp che tutti i cittadini mantengano le dovute distanze e regole di convivenza in tempi di pandemia, anche durante la corsa agli acquisti.