0 Facebook Massimo Ranieritorna in prima serata con un nuovo show: “Presto insieme” Spettacolo 17 Luglio 2020 13:08 Di redazione 2'

Massimo Ranieri, torna a stregare dal vivo il suo pubblico. Il cantante ha annunciato un nuovo appuntamento televisivo. A partire dalla fine di novembre sarà in onda sulla terza rete del servizio pubblico radiotelevisivo con un nuovo show.

Il ritorno di Massimo Ranieri in tv

Massimo, dopo il difficile periodo del lockdown, riprende in mano la sua vita “con entusiasmo incontrollabile” nonostante “lo stress e l’umana paura che sotto sotto ci portiamo dentro”. Non a caso, lo spettacolo, si intitola ‘Oggi è un altro giorno’, una parodia di Via col vento che punta al domani e non al presente.

Non solo musica nel suo nuovo spettacolo, Ranieri avrà, con il suo pubblico, un approccio più teatrale, attraverso un percorso narrativo che è stato pensato e scritto proprio da lui, in collaborazione con l’amico e autore Gualtiero Pierce. Un nuovo viaggio tra interpretazioni cult, sketch divertenti e le sue canzoni di maggior successo, costruito secondo la formula vincente di Sogno e son desto.

Appuntamento a novembre per quattro serate indimenticabili

A fargli compagnia sul palco tanti amici del mondo dello spettacolo, che hanno accompagnato l’artista nel corso della sua carriera. Lo show andrà in onda per quattro serate e dovrebbe essere realizzato presso l’auditorium del Centro di produzione della Rai di Napoli. Si prevede un altro grande successo per il cantante napoletano.