0 Facebook Lite tra vicini degenera in Campania, guardia giurata prende la pistola e spara Si tratterebbe del marito del vice sindaco di Lusciano in provincia di Caserta: arrestato per tentato omicidio Cronaca 17 Luglio 2020 13:48 Di redazione 1'

Un litigio tra vicini finito ‘col botto’. Siamo a Lusciano in provincia di Caserta. Protagonisti una guardia giurata e un operaio. Il primo ha improvvisamente impugnato una pistola ed esploso alcuni colpi d’arma da fuoco.

Per fortuna il bersaglio dei proiettili ne è uscito illeso. Come riportato da Il Mattino, la guardia giurata in questione sarebbe Domenico Cantone marito del vice Sindaco della cittadina casertana. Il 38enne è stato arrestato per tentato omicidio.

L’episodio è avvenuto nei pressi del cantiere dove è impiegato l’operaio. Intanto, il Giudice per le indagini preliminari (Gip) ha convalidato l’arresto. Cantone si trova agli arresti domiciliari.