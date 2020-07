0 Facebook Napoli, positivo al Covid va in palestra: tamponi per decine diclienti Cronaca 16 Luglio 2020 11:07 Di redazione 2'

Un uomo risultato positivo al covid-19 fa scattare l’allarme in una palestra di Fuorgrotta, nel quale l’uomo andava abitualmente. Secondo quanto riportato da Il Riformista, sono decine i clienti che sono stati contattati dall’Asl e sottoposti a tampone.

Positivo in palestra, tamponi per decine di clienti

Decine di persone sono in isolamento fiduciario mentre attendono l’esito del tampone. La palestra dopo aver eseguito tutte le pratiche di sanificazione ha riaperto. Molti dei clienti si sno lamentati di non aver ricevuto alcuna comunicazione da parte della struttura. Alcuni degli iscritti alla nota palestra della zona non hanno proprio ricevuto alcuna chiamata neanche dall’Asl e hanno saputo del rischio solo tramite altri contatti.

Non tutti i clienti sono stati contattati

L’Asl avrebbe preso in considerazione sono le persone che si trovavano nella struttura il 7 luglio, giorno giorno in cui è stata comunicata all’uomo la positività.

Un avvocato di 32 anni ha raccontato di essere stato contattato dall’Asl Napoli 1 Centro che gli comunicava di far parte del link epidemiologico di una persona risultata positiva al covid che frequenta la sua palestra. Il professionista si è sottoposto subito a tampone, che è risultato negativo. Nonostante non si a affetto da Covid, l’Asl gli ha imposto di un periodo di isolamento fino al 21 luglio.