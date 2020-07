0 Facebook Spaccio nell’area flegrea, il Riesame scarcera la banda dei pusher La decisione dei giudici del Tribunale della Libertà Cronaca 15 Luglio 2020 11:49 Di redazione 2'

È di oggi la decisione del Tribunale del Riesame di Napoli di annullare l’ordinanza di custodia cautelare che ha portato in carcere la banda di pusher che riforniva di droga Quarto e parte dell’area flegrea.

Dopo essere stati tratti in arresto ormai due settimane orsono, sono stati definitivamente rimessi in libertà Anna Di Matteo, madre del ritenuto organizzatore della compagine criminale Attilio Oriunto, ed altri sodali che con la stessa rivestivano, secondo l’accusa, un importante ruolo nella associazione.

Anche per Oriunto, capo, promotore ed organizzatore, viene annullata l’aggravante prevista dall’art. 416 bis 1 dell’agevolazione mafiosa per aver favoreggiamento la latitanza di un membro del clan Orlando.

L’Avv. Francesco Maria Amodeo, che assiste la Di Matteo ed il di lei figlio, soddisfatto per la decisione assunta dal Riesame, rimane comunque cauto in attesa degli ulteriori sviluppi “Come sempre è importantissimo leggere per bene le motivazioni che hanno spinto i Giudici ad annullare, totalmente e parzialmente, l’ordinanza di custodia cautelare emessa. Si trattava di un indagine sicuramente importante e corposa, la cui ricostruzione, in punto di diritto, resta però fumosa e di difficile interpretazione. Le indicate motivazioni, quando depositate, riusciranno sicuramente a dipanare le nebbie che ad oggi si addensano sulla ricostruzione offerta dall’accusa.”

Questa la dichiarazione rilasciata al termine della lunga udienza tenutasi nella giornata odierna.