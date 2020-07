0 Facebook Dramma sulla Statale, furgone travolge ciclisti: morti tre giovanissimi Cronaca 15 Luglio 2020 11:53 Di redazione 1'

Tragico incidente stradale in Puglia. Per cause ancora in corso di accertamento, un furgone ha investito un gruppo di giovani ciclisti, di eta’ compresa tra i 17 e i 19 anni, sulla strada statale 170 “di Castel del Monte” a Canosa, in corrispondenza del km 25.6: nell’impatto, due sono morti sul colpo, mentre un terzo ragazzo e’ successivamente deceduto al “Bonomo” di Andria, dove era giunto in condizioni disperate.

Ciclisti travolti e uccisi in Puglia

Sul posto sono presenti i soccorritori del 118, i carabinieri e il personale Anas, impegnato nella gestione della viabilita’. Al momento, fa sapere Anas, e’ chiusa la carreggiata in direzione Castel Del Monte e il traffico e’ deviato sulla complanare.

Il conducente si e’ fermato a prestare soccorso, ma per due di loro era ormai troppo tardi. Anche il conducente e’ ora in ospedale a Barletta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso.