Asintomatica sale in ascensore e contagia 71 persone Cronaca 15 Luglio 2020

Un viaggio di 60 secondi e contagia 71 persone. E’ accaduto in Cina dove una donna, positiva al Covid-19 ma asintomatica, ha contagiato ben 71 persone che erano con lei in ascensore. Un fatto insolito che è ora oggetto di studio del CDC, il Centro Statunitense per il Controllo delle Malattie, che riporta la notizia.

Lo strano caso

Tutto il mondo si sta interessando a questo strano caso di contagio. La donna, non sapeva di essere positiva ed è risultata essere completamente asintomatica. Secondo recenti studi gli asintomatici hanno una carica batterica inferiore, quindi appare molto strano che sia riuscita a contagiare un numer così elevato di persone. Questa vicenda dimostra quanto ancora poco si conosce su Covid-19 e le sue possibilità di trasmissione. Nessuno infatti avrebbe mai immaginato che una persona asintomatica e in soltanto 60 secondi potesse infattare così tanta gente.

Il contagio in ascensore

La donna, dopo un viaggio negli Stati Uniti, era tornata di recente a casa sua nella provincia di Heilongjiang. Nella zona in cui vive è stato scoperto un uomo positivo al Coronavirus, morto poi d’i ictus. Dopo diverse analisi si è risaliti a un condominio dove c’erano stati diversi contagi e così si è risaliti all’identità della donna che però non aveva avuto contatti diretti con i condomini, motivo per cui l’unica possibilità di contagio è stata proprio in ascensore. La donna infatti ha toccato i pulsanti infettandoli in diversi momentio e i vari condomini schiacciandoli a loro volta si sono via via contagiati.