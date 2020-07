0 Facebook Luigi Favoloso nei guai dopo le offese a Selvaggia Lucarelli: “Suca!” Spettacolo 14 Luglio 2020 22:13 Di redazione 2'

Mario Luigi Favoloso, ex fidanzato di Nina Moric ed ex concorrente del Grande Fratello 15, è stato rinviato a giudizio per diffamazione contro Selvaggia Lucarelli. Lo rivela un articolo di Tpi che ricostruisce la vicenda risalente al maggio del 2018. Favoloso si trovava all’interno della Casa del GF, quando scrisse sulla sua t-shirt con il rossetto una scritta sessista contro la Lucarelli, ‘Selvaggia suc*’.

Il gesto, probabilmente una provocazione agli autori del programma che non gli fornivano le sigarette (e che gli avevano raccomandato di non citare la giornalista in quanto non in buoni rapporti con la conduttrice del programma, Barbara D’Urso), gli costò l’espulsione dal programma. La Lucarelli aveva allora deciso di querelare Favoloso per l’episodio.

Dopo una lunga indagine, in cui sono stati sentiti alcuni autori ed ex concorrenti, e pare anche la stessa D’Urso, il pubblico ministero ha rinviato a giudizio l’ex fidanzato di Nina Moric. “L’iniziativa della Procura di Roma rappresenta certamente il giusto monito per chi sottovaluta le conseguenze delle proprie azioni -ha dichiarato l’avvocato della Lucarelli Lorenzo Puglisi- Tv e web non possono più continuare ad essere uno spazio franco ed è giusto che chi diffama si prenda le proprie responsabilità, anche in un’aula di giustizia”.