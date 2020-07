0 Facebook Tragedia a Giugliano, chi è la donna trovata senza vita Cronaca 13 Luglio 2020 09:17 Di redazione 2'

E’ ancora giallo sulla donna ritrovata morta a Giugliano. I carabinieri continuano le indagini per stabilire come sia morta, il cui cadavere è stato rinvenuto ieri mattina intorno alle 8:30, in un’abitazione di via Staffe a Lago Patria.

Chi è la donna trovata priva di vita

Secondo quanto si apprende da Teleclubitalia.it, la donna, R.D.F., di 50 anni, era di origini cecoslovacche e mamma di due bimbe. Residente in fascia costiera, era molto conosciuta nella zona perchè proprietaria di un centro medico.

L’aggessione al personale sanitario

Quando i soccorsi sono arrivati sul posto la donna era già priva di vita. I sanitari hanno provato a rianimare la donna, ma i tentativi sono stati inutile. A quel punto uno dei parenti ha aggredito la dottoressa del 118. Attualmente la donna è ricoverata al pronto soccorso ed è in stato di shock.

Le indagini

Secondo gli ultimi aggiornamenti la donna è stata trovata con una tenda stretta al collo. I medici hanno subito notato dei segni al collo che farebbero pensare ad una morte per soffocamento. Le indagini dei carabinieri sono tutt’ora in corso e il magistrato di turno ha disposto l’esame autoptico per fugare ogni dubbio. Da quanto è stato possibile apprendere all’esame degli inquirenti è la posizione del marito della defunta.