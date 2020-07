0 Facebook Anna Tatangelo e la nuova fiamma, la risposta della cantante arriva subito Spettacolo 13 Luglio 2020 16:16 Di redazione 2'

Giorni fa era iniziato a circolare il gossip su una presunta nuova relazione di Anna Tatangelo. Era stato il settimanale Diva e Donna a riportare il fatto che l’ex di Gigi D’Alessio potesse avere un fidanzato dopo la fine della storia con D’Alessio.

Anna Tatangelo ha un nuovo amore? Risponde la cantante

Il tabloid aveva anche detto che si sarebbe potuto trattare di un suo musicista. Il rumor era stato ripreso dai vari media, tra cui anche questo giornale, ma la risposta di Anna Tatangelo non è tardata ad arrivare. La cantante ha parlato attraverso una storia sui social e ha scritto: “Ancora fake news sui miei musicisti, senza parole”.

La cantante in modo ironico ha poi detto: “Chi sarà il prossimo fidanzato? Il mio parrucchiere?”. Dunque la Tatangelo ha smentito la sua nuova relazione, la voce l’avrebbe innervosita non poco, ciò nonostante ha risposto sui social in modo pacato.

Perché Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio

La Tatangelo è tornata a essere single dopo che lei e Gigi D’Alessio hanno deciso di separarsi. Sono stati loro stessi, evitando di aspettare che il gossip impazzasse, a comunicare sui rispettivi profili social la decisione di lasciarsi. In quell’occasione avevano chiesto che venisse rispettata la loro privacy. Il rapporto tra loro pare sia rimasto sereno, l’ha raccontato anche Anna in un’intervista in cui ha spiegato che il cantante napoletano è per lei un uomo molto importante.