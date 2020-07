0 Facebook Investe sei persone a San Gennaro Vesuviano, grave la bambina nata dopo l’incidente Cronaca 10 Luglio 2020 19:39 Di redazione 1'

E’ in prognosi riservata la bambina nata la scorsa notte in ospedale a Sarno, in provincia Salerno, dopo che la madre, insieme con altre cinque persone, una delle quali deceduta, era stata travolta a San Gennaro Vesuviano, in provincia di Napoli, da un’auto condotta da un 18enne.

Nelle prime ore di oggi, la neonata e’ stata trasferita ad Avellino dove si trova ricoverata nell’ospedale “Moscati” nel reparto di Terapia intensiva neonatale diretto dal dottor Sabino Moschella.

La bambina, nata prematura, dal peso di 2 kg e 200, e’ intubata e sottoposta a trattamento ipotermico per contrastare una encefalopatia, probabilmente subita nel momento dell’incidente quando era ancora nel grembo materno. Le sue condizioni sono giudicate critiche dai sanitari.