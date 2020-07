0 Facebook San Giuseppe Vesuviano, Andrea muore a 41 anni dopo l’incidente Cronaca 9 Luglio 2020 17:47 Di redazione 2'

Lutto a San Giuseppe Vesuviano. Andrea Alfano non ce l’ha fatta. L’uomo di 41 anni, era rimasto vittima di un terribile incidente avvenuto a novembre sull’A3 Napoli-Salerno. Dopo 8 mesi di lotta in ospedale, purtroppo si è spento.

Ieri ci sono stati i funerali nel Santuario di San Giuseppe Vesuviano. In tantissimi hanno voluto partecipare alla funzinoe per dare addio a quel giovane uomo e padre che per mesi è stato attaccato ad un filo e ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Un uomo forte, da tutti amato e ricordato come un padre amorevole. Il pensiero del prete all’altare è andato proprio a quel figlio che purtroppo sarà costretto a crescere senza il padre ma che è stato amato tanto.

L’incidente

Andrea era alla guida della sua automobile quando è stato travolto da un’automobile mentre si trovava all’altezza tra Torre Annunziata a Pompei. Già a novembre, dopo l’incidente, le condizioni del 41enne erano sembrate disperate. Poi il tentativo di riabilitazione alla clinica di Telese, nel Beneventano. I tentativi dei medici però non sono riusciti a salvarlo.

La famiglia è distrutta dal dolore così come tutta la comunità del Vesuviano. Andrea Alfano lascia un figlio piccolo.