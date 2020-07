0 Facebook Omicidio Luca Sacchi, parla Del Grosso: “Non volevo uccidere Luca” Cronaca 8 Luglio 2020 15:51 Di redazione 1'

Valerio Del Grosso, accusato in concorso per l’omicidio di Luca Sacchi assieme a Paolo Pirino, ha scelto di rendere delle dichiarazioni spontanee davanti alla Prima corte d’Assise. Secondo quanto riportato da Repubblica, ha spiegato che non voleva uccidere il 24enne.

Morte Luca Sacchi, le dichiarazioni di Valerio Del Grosso

“Non volevo sparare e non volevo uccidere Luca”, queste le parole di Del Grosso. L’imputato ha detto che non voleva scappare ma semplicemente restare un po’ di tempo da solo.

“Dopo quanto accaduto non volevo scappare Sono andato a dormire nell’hotel dove andavo qualche volta quando volevo stare da solo”. Poi ha aggiunto: “Non ho preso soldi, nello zaino non c’erano soldi”.