0 Facebook Rischia di soffocare con un pezzo di mozzarella, uomo di 46 anni salvato in extremis al Pellegrini Cronaca 7 Luglio 2020 08:55 Di redazione 2'

Un uomo di 46 anni stava morendo per soffocamento durante un pranzo di famiglia, un boccone di mozzarella di traverso che gli sarebbe potuto essere fatale se non fosse stato per lo straordinario lavoro dei medici dell’ospedale Pellegrini di Napoli.

Uomo rischia soffocamento, salvato all’ospedale Pellegrini

Lo scorso 15 giugno il quarantaseienne era a un pranzo di famiglia in casa sua quando non si è sentito bene, dopo aver ingerito un boccone di mozzarella, non riusciva più a respirare. Immediato l’arrivo dei soccorsi che hanno trasportato l’uomo all’ospedale Pellegrini di Napoli. E’ lì che il personale di Rianimazione ha iniziato a ventilarlo, salvandogli la vita.

L’uomo è stato sottoposto a una prima broncoscopia che ha rivelato diversi residui alimentari nelle vie respiratorie, così è stato chiesto al dottor Ciro Fittipaldi, nonostante non fosse di turno, di intervenire. Soltanto con la seconda operazione è stato possibile liberare l’intero albero respiratorio. Dopo tre ore di intervento il dottore ha estratto ogni residuo alimentare, stabilizzando il paziente. Il paziente è stato poi trasferito nel reparto di Rianimazione del Monaldi, una volta fuori pericolo è stato spostato nel reparto di Medicina dove gli stanno somministrando le terapie per concludere la guarigione.