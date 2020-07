0 Facebook 21 casi positivi sul volo Dacca-Roma, il ministro Speranza blocca i voli dal Bangladesh Cronaca 7 Luglio 2020 16:00 Di redazione 2'

21 passeggeri del volo che da Dacca atterrava a Roma Fiumicino nella giornata di lunedì sono risultati positivi al Coronavirus e sono ancora in corso le operazioni di screening sulle altre persone presenti.

21 positivi su un volo diretto a Fiumicino

“Non sono ancora terminate le operazioni dei test ma sono gia’ saliti a 21 i passeggeri del volo speciale autorizzato dall’Enac diretto da Dacca (Bangladesh) atterrato ieri nel pomeriggio all’aeroporto di Fiumicino risultati positivi al tampone”, questo quanto si legge sul portale Salute Lazio. Non è tardata ad arrivare la decisione del ministro Speranza di sospendere per 7 giorni i voli provenienti dal Bangladesh. In accordo con il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e’ stata disposta una sospensione valida per una settimana durante la quale si lavorera’ a nuove misure cautelative per gli arrivi extra Schengen ed extra Ue.

Il commento dell’assessore alla Sanità della Regione Lazio

“Una vera e propria ‘bomba’ virale che abbiamo disinnescato”, ha commentato l’assessore alla Sanita’ e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato. “A seguito dell’ordinanza regionale tutti i passeggeri del volo infatti sono stati sottoposti al test sierologico, al test molecolare e all’isolamento. E’ la conferma che non ci sono le condizioni di sicurezza da quella provenienza e i voli vanno sospesi. Se non avessimo messo in piedi una imponente macchina dei controlli questi passeggeri molto probabilmente sarebbero stati a loro volta un vettore di trasmissione del virus presso le loro comunita'”, ha concluso.