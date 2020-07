0 Facebook Suicidio a Napoli: 28enne precipita dal quarto piano e muore sul colpo Cronaca 6 Luglio 2020 13:41 Di redazione 1'

Tragedia a Napoli. Un giovane ragazzo di 28 anni si è lanciato dal quarto piano di un edificio su via Traccia a Poggioreale, nella zona orientale di Napoli. Ancora un tragico episodio avvenuto questa mattina.

Il giovane, un napoletano della zona di Poggioreale, dopo essersi gettato dal ballatoio di un caseggiato nei pressi della sua abitazione, è precipitato sul tetto di un capannone, morendo sul colpo.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto è intervenuta la polia con l’ambulanza del 118. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, avvenuto sul colpo. Il recupero del corpo della vittima è avvenuto con un mezzo speciale dei vigili del fuoco, dotato di braccio telescopico e una piattaforma. Secondo le prime ricostruzioni, allerta è scattata alcune ore dopo il gesto compiuto dal ragazzo.

Ancora non si conoscono le cause che abbiano spinto il giovane a compiere l’estremo gesto, ma questo episodio conferma i dati di aumento di suicidi a Napoli da dopo il lockdown. Nelle prossime ore saranno ascoltati amici e familiari per tentare di ricostruire le ultime ore del ragazzo.