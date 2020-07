0 Facebook Relazione clandestina tra Stefano e Alessia? Risponde Belen: “Sono felice” Spettacolo 6 Luglio 2020 17:58 Di redazione 2'

Da giorni non si fa altro che parlare di una presunta relazione clandestina tra Stefano De Martino ed Alessia Marcuzzi. Un gossip che è impazzato dopo quanto raccontato da Dagospia, secondo cui tra i due ci sarebbe stato qualcosa.

Cosa ha detto Belen sul tradimento di Stefano?

Proprio mentre la voce è iniziata a circolare su tutti i tabloid di gossip, Belen è stata paparazzata a Capri e a Napoli in compagnia del fratello Jeremias, di Mattia Ferrari e di un giovane imprenditore che dicono sia la sua nuova fiamma. Nessun commento a tutto quello che è stato detto su Stefano De Martino, solo tante foto e video. E proprio uno degli ultimi post della Rodriguez sembra essere una risposta a tutto quello che si vocifera sulla sua relazione con il ballerino.

La show girl ha pubblicato una sua foto sorridente su una sedia a dondolo, probabilmente scattata a Capri, in cui scrive: “Feliz! E voi?”. Ha voluto comunicare al mondo che è felice, come se tutto quello che è accaduto con De Martino sia acqua passata e abbia voltato pagina. Tanti, infatti, i commenti dei fan che le hanno fatto gli auguri per la felicità ritrovata.

Il post di Belen Rodriguez