0 Facebook Il dramma di Federico Fashion Style, il parrucchiere delle star parla della sua malattia Spettacolo 6 Luglio 2020 14:31 Di redazione 1'

“Ho avuto mia figlia con l’inseminazione artificiale a causa della patologia“, a dirlo Federico Fashion Style, il famoso parrucchiere delle star e protagonista della nota trasmissione tv “Il salone delle meraviglie“.

Federico Lauri, questo il suo vero nome, è fidanzato da 12 anni con Letizia. Nel 2017 è nata la loro bambina Sophie Maelle. Proprio l’arrivo della bimba ha spinto il fashion artist a parlare della sua malattia.

Queste le sue dichiarazioni rilasciate a ‘Chi‘: “Ho avuto mia figlia con l’inseminazione artificiale a causa della patologia. Mi ha sempre supportato. Non era parrucchiera, ma lo è diventata anche per vederci. E avere quella che oggi è la nostra bambina era il mio grande desiderio: io voglio che tutti i sacrifici che sto facendo oggi possano rendere felice mia figlia domani. Ho sofferto molto per averla, sa?“.

“Per averla abbiamo fatto l’inseminazione, io sono stato operato per il varicocele, lo racconto sempre perché ci sono tante persone come me che si vergognano. Io dico: Fatelo, perché è una cosa normale, e Sophie Maelle è frutto del mio amore e dell’amore di Letizia“.