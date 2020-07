0 Facebook Follia in Circumvesuviana, passeggero colpisce con una testata al volto senza mascherina il capotreno Cronaca 6 Luglio 2020 10:02 Di redazione 1'

Momenti di tensione si sono vissuti sulla Circumvesuviana che da Poggiomarino andava in direzione Napoli. Un passeggero ha aggredito il capotreno al volto. L’uomo stava fumando una sigaretta, contravvenendo a qualsiasi regola, quando il controllore gli ha chiesto di smetterla e di indossare la mascherina.

Capotreno aggredito sulla Circumvesuviana

Il passeggero non ha accettato il reclamo, così il capotreno ha provato a spiegargli che quella condotta non era consentita sul treno. Quando gli ha chiesto dove fosse il biglietto, l’uomo si è scagliato contro il capotreno, tirandogli una testata al volto senza indossare la mascherina.

La corsa è stata interrotta e sul posto sono giunti i poliziotti che hanno portato via l’aggressore, si tratta di uno straniero che non aveva con sé documenti. Il capotreno, invece, è stato portato all’ospedale Loreto Mare dove è stato sottoposto a una tac. Non è in gravi condizioni. E’ questo l’ennesimo episodio di violenza che si verifica su un treno della Circumvesuviana e proprio il sindacato Orsa aveva chiesto un tavolo di confronto per discutere della questione.