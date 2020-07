0 Facebook Dramma nel Casertano, Giuseppe muore a 12 anni: portato via da un brutto male Cronaca 6 Luglio 2020 17:41 Di redazione 1'

La famiglia ha sperato fino all’ultimo che il piccolo Giuseppe potesse salvarsi, ma purtroppo non ce l’ha fatta. E’ deceduto questo lunedì mattina all’ospedale Gaslini di Genova, dove era ricoverato per provare una cura sperimentale.

Lutto a Forchia di Cervino per la morte di Giuseppe

Colpito da un brutto male, il bambino, originario di Forchia di Cervino, in provincia di Caserta, è deceduto al fianco dei suoi genitori che non l’hanno lasciato nemmeno per un istante.

LEGGI ANCHE: BOLLETTINO COVID-19 IN CAMPANIA

Il piccolo era malato da tre anni di leucemia, secondo quanto riportato da Edizione Caserta, era stato in cura all’ospedale Pausilipon. Poi i genitori hanno tentato questa cura sperimentale, sperando che qualcosa potesse cambiare. Ma purtroppo per Giuseppe non c’è stato nulla da fare.

Non appena la notizia del suo decesso ha iniziato a circolare nel Casertano, ha lasciato attonite le tante persone che conoscono la famiglia. In molti si sono stretti al dolore dei genitori, esprimendo loro tutto il cordoglio per questa tragedia.