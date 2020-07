0 Facebook Scarichi tossici a San Giovanni, il mare di Napoli invaso da liquami bianchi La segnalazione dei cittadini riportata dal Consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli Ambiente 5 Luglio 2020 12:24 Di redazione 2'

Finito il lockdown si è tornati alla normalità nonostante le restrizioni vigenti a causa del coronavirus. Il discorso ha riguardato anche l’ambiente, in particolare il mare. Se nei mesi scorsi hanno circolato in rete video di acque limpide e cristalline, nelle ultime settimane è accaduto l’esatto contrario.

Nello specifico siamo a San Giovanni, area Est di Napoli. Alcuni cittadini hanno segnalato al Consigliere Francesco Emilio Borrelli alcuni scarichi illeciti nelle acque che hanno causato il propagarsi di una chiazza (o meglio una spuma) bianca su tutto il litorale.

Le parole di Borrelli

“Scarichi illeciti nel mare di San Giovanni. a Teduccio. Come segnalato da un cittadino, l’acqua del posto è totalmente inquinata. Ad occhio nudo si vedono le chiazze dei liquami che occupano tutto il tratto. E a pochi metri gruppi di persone si tuffano in acqua. Una situazione pericolosa, non conoscendo la natura delle sostanze presenti in acqua in questo momento. La priorità deve essere quella di individuare i responsabili e punirli, bloccando al più presto gli scarichi.

Purtroppo il mare di San Giovanni è continuamente bersagliato da sostanze nocive. Solo durante il lockdown abbiamo potuto assistere a tutto il suo splendore. Per ritornare a vedere quel colore cristallino occorre un piano di riqualificazione serio e un’azione di contrasto forte contro chi sversa illegalmente. Non è giusto che, i residenti della zona, non possono godersi un patrimonio del genere. Dobbiamo lottare per riprenderci quello che è nostro“. Lo ha dichiarato Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi.

Il post su Facebook