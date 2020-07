0 Facebook Temptation Island, la lingua napoletana conquista il reality: prime tensioni tra Annamaria e Antonio Spettacolo 4 Luglio 2020 16:45 Di redazione 1'

Il web, i social e i fan sono impazziti letteralmente per la coppia ‘trash’ di Napoli e protagonista del reality show Temtation Island in onda su Mediaset. Lo sono Annamaria e Antonio e le loro liti hanno conquistato i telespettatori.

Il motivo principale? I due parlano in dialetto napoletano. Infatti, possiamo affermare, che è stata proprio la lingua napoletana ad aver conquistato lo show e i suoi fan. Tantissimi i post e i tweet che inneggiano al fenomeno.

Gli utenti si sono augurati che Antonio e Annamaria potessero rimanere fino alla fine nello show. Soprattutto che i due continuassero a parlare in napoletano. Un aspetto troppo divertente anche se in molti non riescono a capire cosa si dicono i due.