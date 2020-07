0 Facebook Bollettino Coronavirus, la Protezione Civile: “Continuano a salire i contagi, 15 vittime in 24 ore” Cronaca 3 Luglio 2020 17:48 Di redazione 1'

Ulteriore aumento dei nuovi contagi da Coronavirus in Italia. I casi positivi di questo venerdì sono 223, di cui 115 in Lombardia, un aumento rispetto alla giornata di giovedì in cui ce ne erano stati 201.

Bollettino Coronavirus del 3 luglio

Cala invece il numero dei decessi, che ieri era stato di 30 e oggi è di 15. Il totale delle vittime in Italia è di 34.833.

Gli attualmente positivi sono 14.884 di cui 13.849 in isolamento domiciliare, 956 ricoverati con sintomi, 79 in terapia intensiva. I deceduti da inizio crisi sono 34.833, dimessi e guariti 191.467.