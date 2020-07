0 Facebook Risultati dell’autopsia sui gemelli uccisi dal padre: “Ha usato tutta la sua forza” Cronaca 2 Luglio 2020 14:13 Di redazione 2'

Diventa sempre più chiaro il quadro di quanto accaduto quel terribile venerdì 26 giugno quando Mario Bressi ha ucciso atrocemente i due figli e poi si è tolto la vita. I risultati dell’autopsia sui corpicini delle vittime parlano di una morte atroce “per strozzamento”.

Come sono morti i gemelli uccisi dal padre a Margno

Si legge dal referto dell’anatomopatologo Paolo Tricomi: “L’omicida ha usato tutta la sua forza provocando la frattura dell’osso ioide e il loro soffocamento”. Devono ancora uscire i risultati dell’esame tossicologico per comprendere se Bressi abbia sedato i figli prima di ucciderli. I bambini sono stati uccisi poco prima delle due di notte e il padre dopo l’atroce omicidio ha continuato a inviare messaggi all’ex moglie.

Dopo una lunga mail, il padre ha vagato per casa, poi è uscito, ha girovagato nella piazza di Margno dove ha gettato i cellulari dei bambini e ha continuato a mandare messaggi alla moglie. Nell’ultimo scriveva: “Prenderò il volo, domani avrai problemi ben più grossi della mensa dei bambini”. Tutte parole che la moglie ha letto soltanto dopo qualche ora e in quel momento ha compreso che ci fosse qualcosa che non andava. E’ corsa nella casa di villeggiatura e purtroppo ha fatto la tragica scoperta.