0 Facebook Giusy Attanasio diventa attrice, da cantante al cinema: presto sui grandi schermi Spettacolo 2 Luglio 2020 17:27 Di redazione 1'

Nuovo successo per Giusy Attanasio. Dopo il lutto che l’ha colpita, il cugino è deceduto in un incidente sull’Asse Mediano, ha avuto una soddisfazione per la sua carriera. Da cantante diventerà attrice in un film che arriverà presto al cinema.

Giusy Attanasio protagonista di un film al cinema

Ad anticipare la notizia è stato Il Roma, che ha confermato come l’amata cantante neomelodica sia stata scelta da Nilo Sciarrone, produttore e regista del film biografico sull’Attanasio. Una grande soddisfazione vedere la sua storia raccontata sul grande schermo.

Le riprese del film dovrebbero iniziare a ottobre e la pellicola uscirà tra marzo e aprile 2021. “Nel film canterà perché impersonerà la storia di una ragazza umile che vuole arrivare sui grandi palcoscenici della musica partenopea”, queste le parole del regista che ha spiegato quale ruolo avrà Giusy nel film. I fan della cantante neomelodica sono al settimo cielo per questa notizia, non vedono l’ora di poter vedere l’amata cantante sul grande schermo.