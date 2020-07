0 Facebook Stesa a Napoli, ancora spari tra i vicoli dei Quartieri Spagnoli Esplosi alcuni colpi d'arma da fuoco in zona Santa Caterina da Siena. Esclusa la faida tra clan, non lo scontro tra piccoli gruppi criminali Cronaca 30 Giugno 2020 17:18 Di redazione 1'

Ancora una stesa a Napoli. Il raid con spari in aria è avvenuto in una zona non lontana da piazza del Plebiscito e dai Quartieri Spagnoli. Il fatto e’ accaduto all’alba in vico Santa Caterina da Siena, dove due persone hanno esploso alcuni colpi di pistola, apparentemente senza un bersaglio preciso ma con la chiara intenzione di svegliare le persone spaventandole per il rumore.

Secondo gli investigatori, l’episodio potrebbe essere collegato a vicende di malavita sfociate in contrasti tra singoli o gruppi, ma non collegabile a guerra tra clan.