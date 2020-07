0 Facebook Scontro auto-treno in Campania, grave il conducente della vettura L'episodio avvenuto ad Avella. Indagini in corso. La vittima è ricoverata in ospedale Cronaca 30 Giugno 2020 10:30 Di redazione 1'

Ha 64 anni ed è ricoverato in gravi condizioni presso l’ospedale di Nola. Il ricovero urgente è stato reso necessario da un violento incidente accaduto poco prima. L’uomo era al volante della sua auto prima dello schianto contro un treno.

Un convoglio della circumvesuviana per la precisione che nei pressi del passaggio a livello di Avella, in Irpinia, si è scontrato con la vettura. Ancora incerta la dinamica del sinistro. Secondo quanto riportato da Il Mattino vi sono indagini in corso.

Immediato l’intervento dei soccorsi. I sanitari del 118 hanno provveduto a prestare le prime cure al 64enne per poi trasportarlo d’urgenza al nosocomio nolano.