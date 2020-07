0 Facebook Dramma nel vesuviano, donna cade dal terzo piano: è in fin di vita È accaduto a San Giuseppe Vesuviano. La vittima ricoverata presso l'ospedale Cardarelli Cronaca 30 Giugno 2020 09:44 Di redazione 1'

Ora è ricoverata in gravi condizioni presso l’ospedale Cardarelli di Napoli. Una donna, poco più di 30 anni, è caduta ieri – nel tardo pomeriggio – dal terzo piano di un palazzo. È accaduto a San Giuseppe Vesuviano in provincia di Napoli.

Come riportato da Il Mattino, l’episodio è avvenuto in via Europa. Sul posto, oltre ai soccorsi, sono giunti anche i carabinieri che hanno avviato i normali accertamenti del caso. I militari hanno avviato le indagini volte a chiarire la dinamica dei fatti.

I sanitari del 118 hanno invece prestato le prime cure alla donna. La giovane è stata poi trasferita d’urgenza presso il nosocomio napoletano dove ora lotta tra la vita e la morte.