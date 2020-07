Barbara D'Urso furiosa decide di denunciare l'attrice: "Da lei non me lo aspettavo"

0 Facebook Barbara D’Urso denuncia Naike Rivelli: “Da lei non me lo aspettavo” Continua lo scontro tra la conduttrice di Canale 5, Naike Rivelli e sua madre Ornella Muti Spettacolo 30 Giugno 2020 18:26 Di redazione 1'

Finisce a denunce e carabinieri lo scontro tra Barbara D’Urso e Naike Rivelli. I fatti hanno anche ovviamente coinvolto la madre della giovane, ovvero l’attrice Ornella Muti. Quest’ultima ha annunciato in un video pubblicato sui social di essere pronta a tutta per difendere la figlia.

Barbara D’Urso denuncia Naike Rivelli

Perché, “i figli non si toccano“. Così madre e figlia sarebbero pronte ad andare dai militari per rispondere alla denuncia fatta nei riguardi della Rivelli da parte della conduttrice di Canale 5. Intanto la D’Urso si è presa la prima pagina di ‘Chi‘.

Il quotidiano ha pubblicato una foto che ha mostrato la ‘Regina’ di ‘Pomeriggio 5‘ e ‘Live, Non è la D’Urso‘ insieme ad una storica collaboratrice. Ma nella foto c’è soprattutto un dettaglio, non di poco conto, che ha fatto sobbalzare i fan: le due donne erano in compagnia di, “quattro giovani e aitanti cavalieri“.