Bambino di 12 anni muore soffocato da una mozzarella: il dramma di un pranzo finito in tragedia

Bimbo di 12 anni muore soffocato da una mozzarella: pranzo finisce in tragedia Cronaca 30 Giugno 2020 14:48 Di Marta Ricciardi

Un pranzo in famiglia si trasforma in una vera e propria tragedia per un ragazzino di appena 12 anni, Domenico Antonacci, il quale è morto per avere ingerito un boccone di mozzarella. Il dramma si è verificato ieri a Noci, in provincia di Bari.

A darne la notizia è la Gazzetta del Mezzogiorno. Stando ad una prima ricostruzione, la famiglia si era riunita a tavola per pranzare e tra le pietanze servite a tavola, c’era anche un piatto contenente alcune piccole mozzarelle. Il piccolo Domenico pare ne abbia tentato di ingerirne una intera, che gli ha inevitabilmente ostruito le vie respiratorie.

La madre e la sorella iniziano a praticare le prime manovre per cercare di fargli espellere la mozzarella ma non riescono nell’intento e chiamano i soccorsi del 118. Tuttavia, all’arrivo dei sanitari il bambino era già deceduto per soffocamento.

Sono state avviate le indagini dei militari dell’Arma, i quali, chiariranno con certezza che cosa sia accaduto nei dettagli, compreso l’intervento del personale del 118. I Carabinieri, intanto, hanno informato il pubblico ministero di turno alla Procura della Repubblica di Bari.