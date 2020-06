0 Facebook Simone Coccia abbandona i social: “Devo vincere una dura battaglia” Spettacolo 29 Giugno 2020 17:31 Di redazione 2'

Stefano Cocchia, uno dei personaggio più discussi del Grande Fratello 15, fidanzato della deputata Stefania Pezzopane ha lasciato i fan senza parole, postando un enigmatico messaggio sul suo profilo Instagram. “Buongiorno amici e amiche. Mi dispiace informarvi che da questa mattina, per chissà quanto tempo, non sarò più presente sui social di Facebook e Instagram. Una battaglia dura mi aspetta, ma sono sicuro che la vincerò. Grazie a tutti per la comprensione e a presto”.

L’affetto dei fan

L’ex gieffino ha detto addio ai social network, svelando di dover combattere una dura battaglia, senza però precisare di cosa si tratti. Le sue parole hanno scatenato la preoccupazione dei follower, che sotto il suo ultimo post gli hanno espresso sostegno e vicinanza. In molti hanno pensato, che l’annuncio sia legato a un problema di salute e hanno commentato il post per dargli forza: “F rza Simone gli abruzzesi sono tosti per natura! Daje roccia!”, “Che haiiiiii? Mi dispiace tanto, in bocca al lupo x tutto”, “Ciao Simone!.Spero nulla di grave…Siamo con te! “.

Il problema di Stefano

Stefano in una intervista a Fanpage ha tranquillizato i fan. “È un momento difficile. La vita è fatta di battaglie, ci sono momenti in cui si è sereni e altri in cui bisogna andare in prima lineanon è un problema di salute ma una difficoltà personale che mi sento di vivere da solo, lontano dai social. Non c’entra nemmeno la relazione con la mia compagna. Diciamo che la situazione generata dalla Covid-19, che ha bloccato anche le mie attività quotidiane, mi ha un po’ destabilizzato psicologicamente. Non riesco a riprendere il mio lavoro e sono un po’ depresso per questa cosa. È una situazione che mi ha fortemente destabilizzato, psicologicamente la sto vivendo molto male. Non riesco a trovare una via d’uscita, come se tutti i sacrifici che ho fatto in passato fossero andati in fumo. Sono molto abbattuto moralmente”.