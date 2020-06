0 Facebook Dramma a Torre del Greco, Filippo Balzano è stato trovato morto da un amico Cronaca 29 Giugno 2020 17:54 Di redazione 2'

E’ giallo a Torre del Greco. Un uomo, Filippo Balzano, di 38 anni è stato ritrovato morto in un’abitazione. A dare l’allarme il proprietario di casa che l’ha ospitato sabato notte, dopo una serata trascorsa insieme in amicizia. I soccorsi sono giunti immediatamente sul posto ma non hanno potutop fare altro che accertarne il decesso e avvisare le forze dell’ordine.

E’ giallo a Torre del Greco

La vittima era il propretario di un noto locale molto frequentato e conosciuto nella zona vesuviana. Secondo una prima ricostruzione l’uomo sarebbe morto per un malore causato da un mix di alcol e droga. Il magistrato ha disposto l’autopsia per accertare le cause della morte e nel frattempo gli agenti di molizia municipale indagano sul caso. Verrà interrogato anche il proprietario dell’appartamente nel quale è stato ritrovato l’uomo, per ricostruire le ultime ore della vittima.

Tutta la comunità sconvolta dalla notizia

La notizia ha sconvolto i cittadini di Torre del Greco, dove il 38enne era molto conosciuto. Gli amici disperati hanno postato moltissimi messaggi di cordoglio sui social “Ciao Filippo Balzano. Fratello, riposa in pace: non posso crederci troppo. Presto ti porterò per sempre nel mio cuore, buon viaggio”, il ricordo di Salvatore. “Sarai sempre presente nei miei pensieri e nel mio cuore amico mio”, scrive ancora Rosario.