Bollettino Coronavirus, Protezione Civile: "174 nuovi casi e 22 decessi nelle ultime 24 ore" Cronaca 28 Giugno 2020 Di Sveva Scalvenzi

Sono 174 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore secondo i dati diramati dalla Protezione Civile, per un totale di 240.310 contagiati dall’inizio della pandemia in Italia. Più della metà dei positivi sono in Lombardia, dove sono 99 i nuovi casi positivi.

Bollettino Coronavirus del 28 giugno

Mentre sono 22 i decessi registrati nelle ultime 24 ore secondo i dati diramati dalla Protezione civile, per un totale di 34.738 vittime dall’inizio della pandemia. Un numero in rialzo rispetto alle 8 vittime registrate nella giornata di sabato.