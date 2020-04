0 Facebook Barbara D’Urso furiosa in diretta con falso infemiere: “Vergognati, non ti ho mai offerto dei soldi”. Applausi del pubblico Spettacolo 23 Aprile 2020 13:56 Di redazione 2'

Barbara D’Urso durante l’ultima puntata di Pomeriggio Cinque ha voluto “smascherare” una persona che aveva detto di aver ricevuto una proposta economica per un intervento in un suo programma.

Finge di essere infermiere durante un controllo dei carabinieri

Si tratta di un uomo fermato dai carabinieri per strada che aveva finto di essere un infermiere, riuscendo così a non ricevere sanzioni. Questa persona, contattata dal programma radiofonico La Zanzara, aveva detto che non avrebbe lasciato dichiarazioni se non a pagamento, poiché anche il programma della D’Urso lo aveva contattato offrendoli un laudato compenso. Cosa che la conduttrice napoletana ha immediatamente smentito.

L’accusa di Barbara D’Urso

“Vi ricordate la storia del ragazzo che si è finto infermiere per scampare a un controllo dei carabienieri e poi ha condiviso un video sui social dicendo che aveva bevuto? Alla trasmissione radiofonica La Zanzara, l’uomo avrebbe detto ai conduttori ‘Se volete altre informazioni mi pagate cash, soldi. Non racconto le cose gratis. Lo sapete che mi ha chiamato la D’Urso? Non dico quanto mi voleva dare la D’Urso’. Io non chiamo mai. Lavoro con due line giornalistiche, composte da giornalisti di cui mi fido ciecamente. Abbiamo fatto un’indagine e nessuno ha mai cercato questa persona. Né tanto meno le abbiamo offerto dei soldi“, dura la posizione della D’Urso sulla questione.

Poi ha concluso ancora più severamente la questione, dicendo che quest’uomo ha offeso tutta la categoria degli infermieri: “Una persona che si mette alla guida dicendo ‘ho bevuto e sto guidando’ legittima le persone a mettersi alla guida ubriache. Poi il fatto di prendere in giro gli infermieri che davvero fanno turni disumani… Prima o poi tutti ci interfacciamo con un infermiere, anche solo per un prelievo e cerchiamo il suo sorriso rassicurante. Non credo che gli infermieri avranno voglia di sorridergli…”.

Applausi per la conduttrice al termine della puntata, il suo intervento è stato molto apprezzato dai fan, che si sono complimentati per la fermezza con la quale ha affrontato la situazione.